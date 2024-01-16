المملكة وماليزيا توقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 6:04 صباحاً

وقّعت المملكة، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وحكومة ماليزيا، ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك. ومثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس؛ ومن الجانب الماليزي رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد تان سري عزام باكي؛ بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها. يُذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد الماليزية، لرئيس "نزاهة"؛ للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال مكافحة جرائم الفساد.

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