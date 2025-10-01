كامل إدريس يطالب الإعلام بالتركيز على القضايا الكلية لنهضة السودان

طالب رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس أجهزة الإعلام المختلفة بالبلاد بإرشاد أجهزة الدولة وتوجيهها نحو البناء والتنمية والإعمار وعدم التركيز على ما سماه بساقط القول والخوض في المسائل الشخصية للمسؤولين، داعياً إلى ضرورة التركيز على القضايا الكلية الكبرى لإعادة الأمل ووضع السودان في مصاف الدول المتقدمة والاستفادة من تجاربها وخبراتها.

وأشار خلال حديثه في المنبر التنويري رقم 35 لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم حول مشاركته في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن لديهم إقرارات إبراء ذمة لكافة الوزراء سيتم التوقيع عليها، منوهاً إلى أنها ستكون الأساس لتفادي الفساد المالي والإداري.

وأضاف أن تلك القرارات سيتم إيداعها لدى الأجهزة العدلية. وأكد كامل أن لكل مواطن الحق في مقاضاة أي دستوري ومساءلته من أين لك هذا من خلال المحاكم والقضاء، وكذلك المسؤولين أيضاً لهم الحق في مقاضاة من تجنى عليهم.

وأشار إلى أن محاربة الفساد من أولويات حكومة الأمل وأن محاربته تتم بالأفعال وليس بالأقوال. وكشف رئيس الوزراء عن ترتيبات لإنشاء هيئة النزاهة والشفافية تعمل بالتنسيق مع ديوان المراجع العام.

وذكر أن دولة القانون هي التي تحمي المواطن في فتح بلاغات ضد المسؤولين بشأن قضايا الفساد وأنه في حال عدم الإثباتات والأدلة فإن عليه تحمل مسؤوليته جراء ذلك.

ودعا رئيس الوزراء كامل إدريس ولاة الولايات إلى ضرورة العمل على ضبط ووقف فوري للجبايات غير القانونية في المعابر. وناشد كامل المواطنين بعدم دفع أي جبايات غير قانونية وأن عليهم التبليغ عن كافة المخالفات بشأن الخطوة خاصة وأن الأمر يأتي في إطار مكافحة ومحاربة الفساد في مقدمته تهريب الذهب الذي قال إنه يكلف الدولة 100 مليون دولار سنوياً.

