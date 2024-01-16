"أمانة القصيم" تغلق 12 مستودعًا ببريدة لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 8:35 صباحاً

أغلقت أمانة منطقة القصيم -ممثلة في بلدية الديرة الفرعية ببريدة- 12 مستودعًا؛ لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط مستودع؛ حيث تم تحرير المخالفة وفق اللوائح والأنظمة. وأوضحت الأمانة أن تحرير المخالفات تم خلال جولاتها الرقابية التفتيشية المكثفة التي استهدفت أنشطة التخزين والمستودعات، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية. ولفتت إلى أن هذه الجولات تأتي لرفع نِسَب الامتثال بالأنظمة والتعليمات بأنواعها.

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