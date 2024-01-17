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"الإبراهيم" يناقش مع رئيس "موديرنا" مبادرات السعودية في قطاع الأدوية

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محمد بن مسعود - الدمام - ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، مع الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسيل، مبادرات المملكة في قطاع الأدوية ودورها في تحقيق أهداف المملكة الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، المقام في مدينة دافوس السويسرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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