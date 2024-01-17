"الإبراهيم" يناقش مع رئيس "موديرنا" مبادرات السعودية في قطاع الأدوية

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محمد بن مسعود - الدمام - ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، مع الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسيل، مبادرات المملكة في قطاع الأدوية ودورها في تحقيق أهداف المملكة الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، المقام في مدينة دافوس السويسرية.

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