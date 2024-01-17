"تراحم الطائف" و"نمران" توقعان اتفاقية تعاون لتأهيل وتطوير قدرات المستفيدين

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محمد بن مسعود - الدمام - وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة الطائف اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية نمران للخدمات الاجتماعية، بهدف التأهيل والتدريب، وتطوير قدرات المستفيدين، وتبادل البرامج والأنشطة لخدمة المستفيدين، والعمل على تطوير الشراكة بشكل مستمر.

وجاءت هذه الشراكة ضمن برامج اللجنة في التوسع وشمول خدمات تراحم في جميع المحافظات.

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