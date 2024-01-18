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تراند اليوم : فيروس جديد قاتل بنسبة 100%.. ابن عم كورونا يثير مخاوف بعد تطبيق تجارب صينية على الفئران

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ترجمة حصرية: كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تجارب سلالة متحورة لفيروس وهو نسخة متحورة من GX/2017، أجراها علماء في الصين، وكانت قاتلة للفئران بنسبة 100%.

وأضافت أن العلماء قاموا باستنساخ فيروس شبيه بكوفيد 19 ووصفوه بأنه ابن عم فيروس كورونا، موجود في حيوان البنجولين، ووجد العلماء أن الفئران المصابة بالمرض في 8 أيام ماتت، حيث تفاجأوا أن الفيروس يهاجم الدماغ والرئة والأنف والعين والقصبة الهوائية.

وفي المقابل، أبدى خبراء الأمراض المعدية تخوفهم من هذه التجارب التي قد تثير وباء آخر ينقل إلى البشر، كما أعربوا عن قلقهم من مستوى احتياطات السلامة الحيوية المستخدمة في هذه التجارب.

وقال أحد الخبراء في الأمراض المعدية، فرانسوا بالوكس، إن التجارب رهيبة، ولا معنى لها من الناحية العلمية على الإطلاق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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