انت الان تتابع أمير الباحة يوجه بتعميم تجربة إعداد "الخبزة المقنّاة" بمختلف مهرجانات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بأن يتم تعميم تجربة إعداد "الخبزة المقنّاة"، في جميع مهرجانات وفعاليات المنطقة، خاصة بعد اختيارها من قبل هيئة فنون الطهي كطبق رئيس للمنطقة، ومن أهم الأطعمة الأساسية للأهالي.

ويتم إعداد "الخبزة المقنّاة" عادةً من دقيق القمح الذي يُعجن بالماء ثم يوضع على صخرة رقيقة السماكة بعد أن تسخن بإيقاد النار عليها، ثم تغطى بما يشبه الصحن وهو ما يعرف بالمشهف المصنوع من الفخار أو من الحديد الرقيق السماكة، ثم يغطى ببقية الرماد والجمر، وتوقد عليه نار خفيفة لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين حتى تصبح جاهزة ويتم استخراجها وتقديمها.

وتم اختيار الطبق من قبل هيئة فنون الطهي، ضمن مشروع تسمية الأطباق الرسمية لكل مناطق المملكة، ووفق معايير حددتها مبادرة "روايات الأطباق الوطنية، وأطباق المناطق"، منها القيمة الثقافية والتراثية، والأهمية التاريخية للطبق، إلى جانب التعبير عن جغرافيا المنطقة، والثقافة الغذائية، ومساهمة الطبق في دعم الاقتصاد المحلي.