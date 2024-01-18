انت الان تتابع وزير الخارجية يبحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 11:40 صباحاً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية. وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة. ‌حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.