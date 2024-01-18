السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر الباخرة الإغاثية السعودية السادسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية السادسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها مساعدات إغاثية تزن 682 طنا تشتمل على مواد غذائية وإيوائية 2,000,000 عبوة ماء صالحة للشرب، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.