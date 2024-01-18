السعودية | وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة اليحيى، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالتحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا، وبناء القدرات في مجالات تقنية المعلومات والابتكار.