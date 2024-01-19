شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم ينبع" يدعو الطلبة إلى التسجيل في مسابقة "كانجارو" موهبة للرياضيات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها، للتسجيل في مسابقة "كانجارو" موهبة للرياضيات، التي تنظمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم، والذي يستمر التسجيل فيها حتى يوم الأربعاء 18 شعبان 1445هـ.
واكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية، للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.
تطوير مهارات الطلبة في الرياضياتوتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.
واكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية، للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.