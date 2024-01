شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يرعى توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 مراكز صحية متخصصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، حفل توقيع اتفاقيات أوقاف "الشاكرين" مع الشؤون الصحية بعسير، وجامعة الملك خالد، التي تهدف إلى إنشاء 3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى.جاء ذلك بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد الفياض، ورئيس المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي الصحي الدكتور محمد القاسم، ورئيس مجلس أمناء أوقاف الشاكرين ملهي بن سلامة بن سعيدان. الأمير This is a Twitter Status يستقبل المواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية، ويكرّم فريق إحدى العيادات الخاصة بخميس مشيط لإسعافهم مصابين في حادث مروري وقع بالقرب من مقر العيادة. This is a Twitter Status— إمارة منطقة عسير (@emartasir)تهدف الاتفاقيات إلى إنشاء مركز الأورام ومركز غسيل الكلى بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد لخدمة المناطق الجنوبية، ومركز التأهيل الطبي والأطراف الصناعية بمستشفى عسير المركزي، حيث قدمت الأوقاف دعماً مالياً بمبلغ 150 مليون ريال لإنشاء المراكز، ومن المتوقع أن تنتهي أعمالها في عام 2026.وتأتي فكرة إنشاء مركز الأورام بهدف تقديم خدمات العلاج الإشعاعي، وزراعة النخاع الشوكي لمرضى أورام الدم، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وخدمات العلاج الكيماوي.وسيعنى مركز التأهيل والأطراف الصناعية بتقديم خدمات الأطراف الصناعية، وخدمات العلاج الطبيعي وطب التأهيل والعلاج الوظيفي، بما يتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة العالمية.وسيحقق إنشاء هذا المركز العديد من الأهداف للمستفيدين منها، زيادة نسبة فرص نجاح تركيب الأطراف. وسيقدم مركز الغسيل الكلوي خدماته آلاف المواطنين في منطقة عسير، عبر تزويده بوحدات متكاملة وبمواصفات عالية وبأحدث التقنيات العالمية، وتوفيره جميع الخدمات المرتبطة بالغسيل الكلوي، من أدوية ومستلزمات طبية، وعمل تحاليل دورية للمرضى، وتركيب القساطر والعمليات الجراحية الخاصة، إلى جانب توفير قوى عاملة بخبرات عالية من أطباء وممرضين.