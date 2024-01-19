انت الان تتابع رياح شديدة على منطقة تبوك تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم، من هبوب رياح شديدة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظة الوجه، وأملج، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر رياح شديدة على منطقة تبوك تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.