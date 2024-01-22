انت الان تتابع 100 ألف مستفيد من خدمات مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم عام 2023م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 6:20 صباحاً

كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب خلال العام الماضي 2023م بلغ أكثر من 100 ألف مستفيد؛ وفقًا للإحصائية السنوية الصادرة عن المركز. وأوضح التجمع أن عدد مراجعي العيادات الخارجية للمركز بلغ 13.471 مراجعًا؛ في حين استفاد من الإجراءات الطبية غير التداخلية 37.733 مراجعًا، وأجرى المركز 426 عملية قلب مفتوح؛ فيما بلغت عدد تدخلات القسطرة القلبية 6099 حالة. وبيّن أن عدد الحالات المحولة إلى المركز بلغت 3132 حالة، وكانت حالات التنويم في المركز قد بلغت 3028 حالة؛ بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات سيولة الدم 4245 مستفيدًا، كما قدّم قسم تجربة المريض خدماته لعدد 3891 مراجعًا. ولفت إلى أن المركز تمكن من خدمة 313 حالة ضمن مبادرة "قبس"، كما استفاد من برامج التوعية والتثقيف الإكلينيكي 1654 مراجعًا؛ فيما قدّم قسم التغذية خدماته لعدد 1218 مريضًا، أما عدد المستفيدين من مبادرة صرف الدواء فقد بلغ 39.400 مستفيد، إضافة إلى استفادة 227 مراجعًا من خدمات تأهيل مرضى القلب بالمركز.

كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف مستفيد من خدمات مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم عام 2023م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.