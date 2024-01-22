انت الان تتابع أمطار ورياح نشطة على العرضيات.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من هطول أمطار على محافظة العرضيات، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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