تراند اليوم : شاهد .. الجماهير الصينية تقتحم فندق النصر للبحث عن رونالدو

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول الجماهير الصينية داخل الفندق الذي تقيم فيه بعثة نادي النصر للبحث عن كريستيانو رونالدو.

وكان يفترض أن يلعب النصر مباراتين وديتين في الصين أمام شنغهاي (الأربعاء) وتشجيانغ يوم الأحد، لكن تقرر إلغاؤهما لعدم مشاركة كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة.

ورصد الفيديو اقتحام الجمهور الصيني للفندق الذي يتواجد فيه النصر، وقاموا بالهتاف باسم كريستيانو رونالدو.

وشهد الفندق حالة فوضى بعد اقتحام المشجعين الصينيين، الذين كانوا في غاية الحزن بسبب إلغاء المباراة.