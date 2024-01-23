شكرا لمتابعة خبر عن درويش يوضح الميزة التي تجعل السائح يغير وجته للبحر الأحمر بدلاً من المالديف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر أحمد غازي درويش، الميزة التي ستجعل السائح يغير وجهته إلى وجهة البحر الأحمر بدل المالديف .

وقال درويش خلال حديثه على برنامج في الصورة المُذاع على روتانا خليجية:” ما في شيء في المالديف ما هو موجود عندنا، إحنا زين وبقوة سواءً في التصاميم الخارجية اللي موجودة، والداخلية والخدمات المقدمة، إلى جانب التجارب الموجودة والشعب المرجانية والمياه الصافية، وزد على كل هذا الضيافة السعودية.”

وأشار إلى أن هناك حب ورغبة أيضًا في الاستكشاف، مؤكدًا أن البحر الأحمر سينافس كل الوجهات السياحية .