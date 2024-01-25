السعودية | غدًا.. الدرعية تشهد الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر لبطولة العالم أي بي بي فورمولا إي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تتجه أنظار العالم غدًا نحو الدرعية التاريخية، التي ستشهد للمرة السادسة على التوالي، إقامة منافسات بطولة العالم أي بي بي للفورمولا إي 2024، من خلال الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر للبطولة، والتي ستقام يومي 26 و27 يناير الجاري.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في تصريح صحفي: “نسعد مرة أخرى باستضافة أحد أهم سباقات السيارات على مستوى العالم، والذي تشهده الدرعية للمرة السادسة على التوالي، وهو ما يؤكد حجم الاهتمام الكبير الذي نحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والدعم غير المسبوق من سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، والذي يمكّننا دوماً من المضي قدماً باستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، وفق أفضل الإمكانات التنظيمية المتميزة -ولله الحمد-، والتي جعلت من وطننا الغالي موطناً وعاصمةً لكبرى البطولات والفعاليات الدولية والعالمية”.

وأضاف سموّه: “تعزز استضافة فورمولا إي في عامها السادس على التوالي، مكانة وقدرة المملكة على استضافة الأحداث الرياضية المتنوعة بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، فقبل أيام بسيطة شهدنا إقامة رالي داكار السعودية 2024، والذي أقيم في المملكة للمرة الخامسة، ونستعد كذلك باستضافة الموسم الرابع من سلسلة سباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية “إكستريم إي” بجدة، علاوة على السباق المرتقب في مارس المقبل، سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، لنؤكد للعالم أجمع قدرة شباب وشابات المملكة على إدارة وتنفيذ هذه الأحداث الرياضية بكل احترافية، وعلى أعلى المستويات والمعايير العالمية، فأهلاً بالعالم من جديد في المملكة، ونتمنى لهم الاستمتاع بكل فعالياتها وأحداثها المختلفة”.

من جهته، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، نجاح سباق الدرعية إي بري في الوصول إلى شريحة جديدة من عشاق ومحبي رياضة المحركات، وفي تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في المجتمع المحلي، عاداً سباق الفورمولا إي، تجسيدًا لدمج التكنولوجيا الحديثة بالتراث الغني للمملكة، من خلال إقامة السباق في الدرعية، مبيناً اهتمام المملكة بإظهار إرثها الثقافي والتاريخي، والنقلة الحضارية التي تسعى إليها رؤية المملكة 2030، ويوفر بيئة تصويرية ممتازة للحدث، والأهمّ من ذلك، أن هذا السباق يجسد اهتمام وطننا بالاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، والتطلّع نحو المستقبل، من خلال إضاءة حلبة فورمولا إي في الدرعية بتقنية LED بالكامل.

وسيشهد السباق الذي يعد إحدى فعاليات موسم الدرعية 2024، مشاركة 22 من نخبة السائقين، الذين يمثلون 11 فريقًا عالميًا للمشاركة في الحدث المرتقب، يتقدمهم سائق فريق أندريتي جلوبال، وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني “جايك دينيس” الذي احتلّ المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق فورمولا إي الدرعية 2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين، إضافة إلى الألماني باسكال ويرلين سائق فريق تاغ هوير بورشه الذي فاز بسباقي الدرعية في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن حلبة الدرعية قد احتضنت السباق للمرّة الأولى في العام 2018، وفاز خلالها -آنذاك- البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، فيما نجح الألماني باسكال ويرلين في الفوز بجولتي الموسم الماضي، ليكون بذلك واحدًا من ثلاثة سائقين فقط تمكنوا من الفوز مرتين في الدرعية، إلى جانب البريطاني سام بيرد، والهولندي نيك دي فريز، كما سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بما تقدمه منطقة الدرعية التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو، وبمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة المصاحبة للحدث داخل وخارج حلبة السباق.