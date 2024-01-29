انت الان تتابع موجة باردة قوية تؤثر على غالبية مناطق المملكة تدريجيًّا خلال الأسبوع الحالي وتهوي بدرجات الحرارة إلى مستويات متدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 5:09 صباحاً

تشير آخر القراءات الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن تتأثر المملكة العربية السعودية بموجة قوية من البرد، ناتجة عن تسرب رياح قطبية شديدة البرودة من شرقي القارة الأوروبية إلى المنطقة الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويمتد تأثيرها تدريجيًّا لغالبية مناطق المملكة السعودية. وتبدأ الموجة الباردة من المناطق الشمالية الغربية مع منتصف الأسبوع ويمتد تأثيرها تدريجيًّا لباقي المناطق مع نهايته ويُتوقع بمشيئة الله أن يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المناطق الشمالية الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء؛ مما يؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة في منقطة تبوك وشمال منطقة المدينة المنورة وبعض المناطق الشمالية. وبدءًا من الخميس، يتعمق الهواء القطبي شديد البرودة في المناطق الشمالية والغربية وصولًا لأجزاء من الوسطى؛ بحيث يطرأ انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة في الأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية ومناطق: (الجوف، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية. وتُواصل درجات الحرارة انخفاضها الملموس يوم الجمعة؛ بحيث يشمل تأثير التيارات الهوائية شديدة البرودة كافة مناطق المملكة؛ بما في ذلك الشريط الساحلي الغربي من المملكة؛ وهو ما سيؤدي إلى أن يتحول الطقس إلى بارد في ساعات النهار في غالبية المناطق؛ ولكنه سيكون شديد البرودة ليلًا وخاصة في المناطق الشمالية وصولًا لحائل؛ إذ تصل الحرارة الصغرى لما يقارب الصفر المئوي مع مخاطر تشكل الصقيع. ومع تعمق تأثير الموجة الباردة على المملكة الأيام الأولى من شهر فبراير؛ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6- 10 درجات مئوية وخاصة الطائف والمدينة المنورة وحائل.

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