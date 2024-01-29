السعودية | موجة باردة قوية تؤثر على غالبية مناطق المملكة تدريجيًّا خلال الأسبوع الحالي وتهوي بدرجات الحرارة إلى مستويات متدنية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن موجة باردة قوية تؤثر على غالبية مناطق المملكة تدريجيًّا خلال الأسبوع الحالي وتهوي بدرجات الحرارة إلى مستويات متدنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات تشير آخر القراءات الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن تتأثر المملكة العربية السعودية بموجة قوية من البرد، ناتجة عن تسرب رياح قطبية شديدة البرودة من شرقي القارة الأوروبية إلى المنطقة الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويمتد تأثيرها تدريجيًّا لغالبية مناطق المملكة السعودية.

وتبدأ الموجة الباردة من الخليج 365 الشمالية الغربية مع منتصف الأسبوع ويمتد تأثيرها تدريجيًّا لباقي الخليج 365 مع نهايته

ويُتوقع بمشيئة الله أن يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة على الخليج 365 الشمالية الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء؛ مما يؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة في منقطة تبوك وشمال منطقة المدينة المنورة وبعض الخليج 365 الشمالية.

وبدءًا من الخميس، يتعمق الهواء القطبي شديد البرودة في الخليج 365 الشمالية والغربية وصولًا لأجزاء من الوسطى؛ بحيث يطرأ انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة في الأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية ومناطق: (الجوف، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتُواصل درجات الحرارة انخفاضها الملموس يوم الجمعة؛ بحيث يشمل تأثير التيارات الهوائية شديدة البرودة كافة مناطق المملكة؛ بما في ذلك الشريط الساحلي الغربي من المملكة؛ وهو ما سيؤدي إلى أن يتحول الطقس إلى بارد في ساعات النهار في غالبية الخليج 365؛ ولكنه سيكون شديد البرودة ليلًا وخاصة في الخليج 365 الشمالية وصولًا لحائل؛ إذ تصل الحرارة الصغرى لما يقارب الصفر المئوي مع مخاطر تشكل الصقيع.