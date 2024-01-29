تَحَرش بـ"حدث".. "الجزائية" تقضي بسجن مقيم سوري والتشهير به في صحيفة "الخليج 365"

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محمد بن مسعود - الدمام - قضت المحكمة الجزائية، بالسجن بحق مقيم من الجنسية السورية، قام بالتحرش بـ"حدَث"، ونشر الحكم في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

ووفق منطوق الحكم؛ فقد صدر بحق المُدان حُكم بالسجن مدة 6 أشهر، ونشر ملخص الحكم في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

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