قصف تل أبيب بصواريخ أطلقت من غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب، اليوم (الاثنين) أثناء إطلاق صواريخ من قطاع غزة، للمرة الأولى منذ أسابيع، بحسب ما ذكر صحفي في "فرانس برس".

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان مقتضب: "قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة"، حيث القتال محتدم بين مقاتلي الحركة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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