تراند اليوم : "جالي تليفون أن بنتي متخدرة".. والدة طفلتي المصعد تدلي بأقوالها في التحقيقات وتكشف تفاصيل خطف ابنتيها على يد والدهما في مصر

صحيفة الخليج 365: أدلت والدة الطفلتين المخطوفتين على يد والدهما وشخص آخر داخل المصعد بمدينة نصر بأقوالها أمام جهات التحقيق، وكشف تفاصيل محاولة الاختطاف.

رقم غريب

وقالت باللهجة المصرية: "أنا جالي تليفون من رقم غريب وواحدة معرفهاش بتكلمني بتقولي إن بنتي واقعة في الشارع، وكانت متخدرة". حسب القاهرة 24.

الطفلة في الشارع

وتابعت: "ذهبت إلى الشارع ووجدت ابنتي أمام المنزل، وسألتها أية اللي حصل قالت لي إن والدها جه ومعاه واحد متعرفوش وحطوا فوط تقريبا فيها بنج على وجهها ووجه شقيقتها لتخديرهما".

كاميرات العمارة

وأضافت: "أنا ساعتها رحت فرغت كاميرات العمارة وشفت اللي حصل، ولقيت أن طليقي ومعاه فعلا حد معرفهوش خدروا بناتي وشالوهم وجريوا، ولما نزلوا الشارع طليقي مقدرش يتحرك للشارع ببنتي جني ووقعت منه والناس اتلمت فسابها وجري، واللي كان معاه وقف تاكسي وركب مع بنتي حنين ومشي وطليقي مشي في عربية وأنا بعدها رحت القسم عملت محضر".

واقعة الاختطاف

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة أظهر طفلتين داخل مصعد ، فيما قام رجلان بالهجوم على الطفلتين فور فتح باب المصعد ووضع أقمشة على وجههما، فيما يبدو أن بها مادة تفقد الوعي.

وأظهر الفيديو مقاومة الطفلتين للرجلين لبرهة ثم فقدتا الوعي، وعقب ذلك حمل الرجلان الطفلتين وركضا بهما فور فتح باب المصعد.