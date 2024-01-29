تراند اليوم : "وجدوا القارب بمفرده في عرض البحر".. تفاصيل اختفاء مواطن يعمل "صياد" منذ 9 أيام في بحر مستورة

صحيفة الخليج 365: فقد المواطن "حميد سلامة الظاهري"، منذ 9 أيام في ظروف غامضة بعدما خرج للصيد في بحر مستورة، بمنطقة الفواهة.

وخرج المفقود البالغ من العمر 65 عاما، للصيد حيث يعمل صياداً على قارب، ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة.

ودخل المفقود إلى البحر في الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري، ولا تزال عمليات البحث جارية للعثور عليه.

وجرى البحث عن المفقود، بواسطة فريق من المتطوعين، وحرس الحدود، ولكنهم وجدوا القارب في عرض البحر بدون 'المواطن".