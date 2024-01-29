تراند اليوم : "بسبب أمر تفعله معظم النساء".. شاهد.. قصة فتاة اكتشفت إصابتها بـ "الإيدز" خلال إجراء تحليل ما قبل الزواج

صحيفة الخليج 365 : روى طبيب كويتي، قصة فتاة اكتشفت إصابتها بمرض الإيدز، خلال إجرائها تحليل ما قبل الزواج.

وقال الطبيب إنه طلب من الفتاة إعادة إجراء الفحص من جديد، للتأكد من عدم وجود أي خلل جيني في النتائج، وبعد أسبوع ظهرت النتيجة إيجابية للمرة الثانية.

وأضاف أنه جلس مع الفتاة البالغ عمرها 21 عامًا، برفقة عددًا من الأطباء، وأبلغوها بأنها مصابة بمرض الإيدز.

واختتم الطبيب تصريحاته أنهم اكتشفوا سبب الإصابة، وهو تردد الفتاة على عيادات تنظيف البشرة، وحقن البلازما، وهذه العيادات لا تجري تعقيم خلال إجراء مثل هذه الأمور.