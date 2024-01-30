ضباب على المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من شبورة مائية (ضباب خفيف)، على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة صباحًا.

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