"البنتاغون": عدد الجرحى في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن ارتفع إلى 40 ونتوقع زيادته

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن "البنتاغون" أن عدد الجرحى في الهجوم الذي استهدف فجر الأحد القوات الأمريكية في الأردن ارتفع إلى 40، قائلاً "نتوقع زيادته".

وأشار إلى أنه "لا معلومات لدينا بشأن موقع انطلاق الطائرة المسيّرة التي استهدفت قواتنا في الأردن، لكننا نعلم أن إيران هي التي تموّل المجموعات المسؤولة عن استهداف قواتنا في سوريا والعراق والأردن".

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