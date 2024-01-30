"الصحة" بغزة: الجيش الإسرائيلي ينفّذ إعدامات جماعية في خان يونس ويحاصر مستشفياتها

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة؛ إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفّذ اعدامات جماعية بخان يونس، وتحاصر مستشفياتها، وتمنع حركة سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى".

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