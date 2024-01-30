انت الان تتابع "تبقع سعف النخيل".. أشكاله وأعراضه وطرق مكافحته يوضحها "الإرشاد الزراعي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 6:00 صباحاً

أوضح الإرشاد الزراعي أن مرض تبقع سعف النخيل عبارة عن مرض فطري يصيب السعف القديم ولا يصيب الجديد، لكن يكثر انتشاره أثناء هطول الأمطار ومن الأمراض قليلة الأهمية. وأكّد المهندس عبدالرحمن المسند؛ أنه لمكافحة هذا المرض يلزم العناية بالري والتسميد الجيد وتقليم السعف اليابس، وفي حال انتشاره يمكن الرش بأحد المبيدات الفطرية لمرتين بين الأولى والثانية من 3 إلى 4 أسابيع. ونصح المسند؛ بإضافة مادة ناشرة أو لاصقة مع محلول الرش مثل "السوتييت".

كانت هذه تفاصيل خبر "تبقع سعف النخيل".. أشكاله وأعراضه وطرق مكافحته يوضحها "الإرشاد الزراعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.