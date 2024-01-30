الرياض.. ضبط 4 منشآت تجارية مخالفة ومنزلين شعبيين لتخزين المواد الغذائية وتصنيع التبغ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 6:14 صباحاً

أعلنت غرفة العمليات المشتركة في أمانة الرياض عن ضبط 4 منشآت تجارية مخالفة في أحياء وسط الرياض، بالإضافة إلى منزل شعبي لتخزين المواد الغذائية وآخر لتصنيع مواد التبغ. وأوضحت الأمانة أنه بمتابعة نائب أمير المنطقة، وامتدادًا لدورها في الحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية، تم إتلاف 5055 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام من المواقع المضبوطة، ومصادرة 4600 كيلوجرام من الخضار والفواكه سُلمت للجمعيات الخيرية، وأغلقت محال تجارية مخالفة وأزالت مباسط للباعة جائلين. ونتج عن الجولة ضبط 27 عاملًا مخالفًا وإزالة 180 مبسطًا مخالفًا للخضار والفواكه في 6 مواقع مختلفة. وتسعى غرفة العمليات المشتركة إلى مواصلة أعمالها إلى معالجة وتطهير أحياء وسط الرياض؛ إسهامًا في الوصول إلى رياض مزدهرة مستدامة وحضرية، ويأتي هذا ضمن جهودها المستمرة في تحسين أوضاع أحياء وسط الرياض، ورفع معدلات الامتثال فيها.

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