"مدني الرياض" يحرّر إصبع شخص من قطعة معدنية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الدفاع المدني بالرياض، تحرير إصبع شخص من قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

وكانت قد دعت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقتٍ سابق، إلى الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها سخانات المياه.

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