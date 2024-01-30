"القريات" تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. 3 مئوية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف)، كما لا تزال الفرصة مهيأةً لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية (طريف- عرعر)، والجوف (القريات)؛ في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية؛ بينما يستمر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ويمتد إلى الطائف.