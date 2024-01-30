انت الان تتابع "متلازمة القلب المكسور".. حالة عاطفية يمكن أن تدمّر القلب وتؤدي للوفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 8:25 صباحاً

إلى جانب الأمراض العضوية المعروفة، يبدو أنه حتى القلب السليم يمكن أن يتأثر سلباً، ليس فقط بالحب الفاشل، لكن لأسبابٍ أخرى بصورة عامة. ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف: "تؤثر حالات مثل وفاة قريب والفراق وغيرها سلباً على صحة القلب، وتسبّب ارتفاع مستوى الهرمونات في الجسم، بحيث يبدو وكأن القلب مشلول وتوقف عن النبض". ويشير الطبيب، وفق "روسيا اليوم"، إلى أن الخبراء وضعوا تسمية لهذه الحالة- متلازمة "القلب المنكسر" أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو. وينجم هذا المرض عن فورة عاطفية سلبية، تؤدي إلى توسع قمة البطين الأيسر في القلب. ووفقاً له، تعاني النساء عادة هذا المرض. ويقول محذراً: "يمكن للشخص أن يموت مع أن قلبه سليم تماماً".

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