انت الان تتابع أرجع الأمر لـ3 أسباب.. "النمر": أصبحتُ أرى شبابًا لياقتهم البدنية والقلبية ضعيفة جدًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 8:33 صباحاً

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إنه أصبح يرى حالات شباب لياقتهم البدنية والقلبية ضعيفة جدًّا، مُرجعًا الأمر إلى 3 أسباب رئيسية. وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس، أن أسباب هذه الحالات يعود إلى "فطور بطاطس ومشروب غازي"، و"الغذاء وجبة سريعة"، و"الجلوس على الألعاب الإلكترونية ٧ ساعات في اليوم". ونبّه أستاذ أمراض القلب، الآباء والأمهات لخطورة الأمر؛ مشيرًا إلى أن المطلوب مع الألعاب الإلكترونية "تقنين الوقت بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا حفاظًا على صحتهم".

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