تراند اليوم : "تنكروا في ملابس نساء وأطباء ومدنيين".. بالفيديو: قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مستشفى في جنين وتقتل 3 فلسطينيين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام مجموعة من عناصر القوة الخاصة الإسرائيلية، باقتحام مستشفى في جنين، وهم يتنكرون في ملابس فلسطينية، ومنهم من ارتدى ملابس ممرضين وأطباء ونساء، وأشهروا السلاح داخل المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات خاصة إسرائيلية داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقال المدير الطبي لمستشفى ابن سينا، نجي نزال، إن عناصر "قوة مستعربين قاموا بقتل 3 فلسطينيين بكاتم صوت في قسم التأهيل في الطابق الثالث في المشفى صباح الثلاثاء". حسب فرانس برس.

وأشار إلى أن أحد القتلى يعالج في المشفى منذ أكتوبر ولا يقوى على الحركة. موضحا أن القتلى الثلاثة هم الشقيقان باسم ومحمد الغزاوي، إضافة إلى محمد جلامنه.

وأضاف إن "باسل كان يعالج في قسم التأهيل في الطابق الثالث، ويعاني من شلل نصفي، وشقيقه والشهيد الثالث كانوا مرافقين".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بـ"تحييد إرهابيين من حركة حماس كانوا يختبئون في المشفى".