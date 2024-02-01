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لحظة تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهدت مرتفعات جبل اللوز بتبوك ، مساء الأربعاء ، تساقطاً للثلوج ، حيث اكتست الطرق بالوشاح الأبيض

ووثق مقطع فيديو متداول اللحظات الأولى لتساقط الثلوج على مرتفعات المنطقة للاستمتاع بروعة المشاهد التي تتكرر كل عام .

ويُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهاً عن حالة الطقس في منطقة تبوك ، تتضمن رياح شديدة ، توقعاً لتساقط الثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة من الصفر المئوي إلى 3 تحت الصفر .

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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