تراند اليوم : شاهد: مهندس معماري يكشف عن مميزات تقنية بناء منازل "الرابد وول" ويوضح الفرق بينها وبين البناء التقليدي

صحيفة الخليج 365: كشف المهندس منصور مريعاني "المختص في بناء منازل الرابد وول" عبر حسابه على "تيك تيوك" عن مميزات البناء بتقنية الرابد وول، والتي تستخدم في تشيد المباني حاليًا في السعودية.

وقال : إن البناء بتقنية الرابد وول يتميز بسرعة التنفيذ كميزة أساسية حيث يُقلص عدد أيام العمل بشكل كبير "تركيب الدور الواحد يستغرق 6 أيام"،كما أنه لا يحتاج خطوات عمل كثيرة ويختصر في التنفيذ.

أما عن وزن المنازل التي تُبنى بإستخدام هذه التقنية فهي تكون أخف وزنًا مقارنةً بالمنازل الأخرى بحوالي أربعون بالمائة، ويتم التوفير في الحديد المُستخدم بنسبة تصل إلى ٣٥٪؜.

وقارن مريعاني بين أفضلية البناء الطبيعي أو البناء بطريقة الرابد وول وكشف بأن الجودة تكاد تكون متقاربة بين الاثنين ولكن الرابد وول يتميز بعدم وجود "لياسة"، كما أن الجدران تُبنى ككتلة خرسانية واحدة ويساعد هذا بإستحالة حدوث تشققات حتى بمرور الوقت.