سحب ممطرة تؤثر على منطقة الجوف وعرعر وأجزاء من المنطقة الحدودية الشمالية

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محمد بن مسعود - الدمام - تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية في مركز "طقس العرب"، تعرض أجزاء من المناطق الشمالية في المملكة لبعض السحب تعمل على هطول زخات من الأمطار، تشمل أجزاء من منطقة الجوف وعرعر والمنطقة الحدودية الشمالية، كما يُحتمل أن تترافق هذه الأمطار مع تساقط زخات من الثلج في محافظة حزم الجلاميد وبعض المناطق المجاورة لها.

كما تستمر فرص هطول زخات من الأمطار هذه الليلة في أجزاء من المنطقة الحدودية الشمالية وأجزاء من الشرقية، وسط طقس شديد البرودة خاصة في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية.

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