استفيدوا من دروس المسجد النبوي وحلقاته القرآنية.. دعوة من "الحرمين" لضيوف الرحمن

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محمد بن مسعود - الدمام - حثت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضيوف الرحمن، على الاستفادة من دروس المسجد النبوي العلمية وحلقاته القرآنية؛ مشيرة إلى فضلها في تزكية النفس والاستزادة في العلم النافع.

وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على منصة "إكس": "أخي الزائر، استفد من الدروس العلمية والحلقات القرآنية المُقامة في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام"، منبهة إلى تأثيراتها في خلق أجواء روحانية.

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