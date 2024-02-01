انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 80.67 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 6:50 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم أمس، تثبيت الفائدة للمرة الخامسة منذ بدء دورة التشديد النقدي، وإشارة رئيس المجلس "جيروم باول" إلى احتمالية البدء في خفض الفائدة. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.15% إلى 80.67 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.20% إلى 76 دولارًا للبرميل.

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