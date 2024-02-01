انت الان تتابع يحد من السلوكيات الخاطئة والحوادث.. دعوة رسمية للالتزام بالأنظمة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 6:52 صباحاً

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، إلى الالتزام بالأنظمة المرورية؛ مشيرة إلى التأثيرات الإيجابية لهذا الالتزام. وأوضحت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس": "الالتزام بالأنظمة المرورية يُسهم في الحد من السلوكيات الخاطئة وتقليل الحوادث المرورية". وتابعت: "نثمن دور قائدي وقائدات المركبات في المملكة، بالالتزام بقواعد السير النظامية على الطرق وإسهاماتهم في خفض الحوادث".

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