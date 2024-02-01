انت الان تتابع للوقاية من حساسية الأنف.. "عبدالله الطبية": لا ننصح بدخول الحيوانات الأليفة لغرف النوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 9:22 صباحاً

حثت مدينة الملك عبدالله الطبية، على ضرورة عدم السماح بدخول الحيوانات الأليفة لغرف النوم، للوقاية من الإصابة بحساسية الأنف. وكانت وزارة الصحة قد عرّفت حساسية الأنف بأنها "التهاب للأغشية المبطنة للأنف، وتحدث عند تنفس أو استنشاق إحدى المواد التي يتحسس منها المصاب (مهيجات)؛ حيث تبدأ مجموعة من الأعراض بالظهور خلال دقائق من التعرض لهذه المواد، ويمكن أن تؤثر في النوم، والقدرة على العمل، والتركيز في المدرسة". وأكدت الوزارة أن حساسية الأنف عبارة عن "تفاعل الجهاز المناعي للجسم مع مهيجات الحساسية عن طريق إنتاج أجسام مضادة لمقاومتها، وتتسبب هذه الأجسام المضادة في إطلاق الخلايا عددًا من المواد الكيميائية، مثل الهيستامين، والذي يمكن أن يتسبب في التهاب الطبقة الداخلية من الأنف (الغشاء المخاطي)؛ وهذا هو ما يسبب الأعراض النمطية لحساسية الأنف مثل العطس وانسداد الأنف أو سيلانها". ولفتت إلى أن أهم مسبباتها الخارجية هي حبوب اللقاح، وهي أكثر مسببات حساسية الأنف شيوعًا، ومسببات داخلية مثل شعر الحيوانات الأليفة أو وبرها والغبار والعفن؛ لذلك يتم التحذير من دخول الحيوانات الأليفة لغرف النوم.

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