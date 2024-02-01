"الشيخ": حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الولايات المتحدة قرار خطير تجاه ممثلي الشعب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 10:01 صباحاً

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: إن مصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد. وأضاف، وفق وكالة "وفا" للأنباء أن القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا. وطالب "الشيخ" الإدارة الأمريكية بالردّ وتوضيح هذا القرار.

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