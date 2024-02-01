انت الان تتابع "المجلس الصحي" يقدّم قاعدة "5-2-1-0" لحماية طفلك من زيادة الوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 12:48 مساءً

كشف المجلس الصحي السعودي عن قاعدة تسهم في المحافظة على وزن طفلك الصحي بما يحسن من جودة حياته مستقبلًا. وقال المجلس: قاعدة "5-2-1-0" تحمي طفلك من زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي. وأضاف: (خمس مرات على الأقل يوميًا): الحصة الواحدة من الفواكه التي تعادل حبة واحدة متوسطة الحجم، والحصة الواحدة من الخضراوات التي تعادل "نصف كوب من الخضراوات المطبوخة أو كوب واحد من السلَطة". وأردف: (ساعتان) الحد الأقصى لمدة استخدام الأجهزة للأطفال فوق خمس سنوات. وتابع: (ساعة) على الأقل لممارسة نشاط بدني يوميًا. واختتم المجلس الصحي السعودي: (تجنب) استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر "المشروبات الغازية".

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