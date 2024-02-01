انت الان تتابع "سامسونج" تقرّ بمشكلة في هاتفها الجديد "جلاكسي إس 24"... تعرّف على المشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 1:48 مساءً

أقرت واعترفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، بظهور مشكلة تقنية في هاتفها الجديد "جلاكسي إس 24"، ووعدت بإصلاحها سريعًا. وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية أن هذه المشكلة الجديدة، تتمثل في مشاكل بألوان الشاشة الخاصة بالهاتف. واشتكى فعليًا عدد من العملاء من ظهور هذه المشكلة التقنية، المرتبطة بملفات تعريف الألوان الزاهية، وعدم تفعيله بصورة مضبوطة. وأكد ممثلون عن "سامسونج" أن فريق التطوير يعمل بالفعل على حل المشكلة وسيقوم بإصلاحها "في أقرب وقت ممكن" من خلال تحديث البرنامج. وتظهر المشكلة في شاشة "داينميك 2 إكس أموليد" الجديدة التي اعتمدتها "سامسونج"، حيث لا تظهر الألوان بصورة سليمة كما تظهر في هواتف "جلاكسي إس 23"، حيث من المفترض أن تشبه تعريف الألوان الطبيعية. ولم تقدم الشركة الكورية الجنوبية إطارًا زمنيًا لحل المشكلة حتى الآن.

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