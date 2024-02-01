وفاة "سلطان اليحيى" شقيق مدير عام الجوازات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 2:56 مساءً

تُوفي سلطان بن عبد العزيز إبراهيم اليحيى، شقيق مدير عام الجوازات الوكيل الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى. ويُصلّى على الفقيد، رحمه الله، غدًا بعد صلاة الجمعة، بجامع الراجحي بالرياض، والدفن بمقبرة النسيم. وتستقبل التعازي في منزل الفقيد، بحي الربوة، من بعد صلاة العصر، وحتى أذان العشاء.

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