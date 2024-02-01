فرضية لقياس الجاهزية.... 60 إصابة و20 حالة وفاة في حادث انقلاب حافلتين بمكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 3:07 مساءً

نفذت إدارة الأزمات والكوارث الصحية بصحة مكة المكرمة، اليوم تجربة فرضية، (بموقع افتراضي) عبارة عن حادث انقلاب حافلتين في الطريق المؤدي إلى المدينة المنورة بالقرب من كوبري الجموم. وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن هذه الفرضية تأتي ضمن استعدادات المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث الصحية، لموسم العمرة ١٤٤٥هـ، بمشاركة مجمع الطوارئ بالمعيصم للطب الشرعي والإدارة التنفيذية للأزمات والكوارث بالتجمع الصحي ومستشفيات التجمع (مستشفى حراء - مستشفى الملك عبدالعزيز)، ومن مبدأ تجويد العمل والاستعداد المبكر وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ورفع الجاهزية للتعامل مع الكوارث والمخاطر. وأوضح العتيبي أنه نتج عن الحادث 80 إصابة، تم التعامل معها على النحو التالي: 25 إصابة تم نقلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز، و20 إصابة تم نقلها إلى مستشفى حراء العام، و15 إصابة تم علاجها بالموقع، و20 حالة وفاة لمجمع الطوارئ بالمعيصم. وبين أن الهدف من الفرضية، هو قياس مدى جاھزیة العاملين في كیفیة التعامل مع الحالات الطارئة بالإضافة إلى تقييم نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وكفاءة نظام الاتصالات، في حالات الطوارئ وجاھزیة الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ.

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