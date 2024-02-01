انت الان تتابع وزير الدفاع الأمريكي: الردّ على هجوم الأردن سيكون متعدِّد المستويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم "الخميس": "إن ردّ الولايات المتحدة على الهجوم على قواتها في الأردن، الذي أسفر عن سقوط 3 جنود أمريكيين؛ سيكون متعدد المستويات".

وأضاف "أوستن": "إن الوقت الراهن يمثّل لحظة خطيرة في الشرق الأوسط، لكن واشنطن ستعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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