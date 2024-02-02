شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة التطوعي يزور جمهورية كازاخستان لدراسة تنفيذ برامج طبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الخميس، جمهورية كازاخستان لدراسة الاحتياج الإنساني لتنفيذ برامج طبية تطوعية هناك، وذلك بتنسيق ومتابعة من سفارة المملكة في كازاخستان.

والتقى الفريق نائب معالي وزير الصحة الكازاخية فيتشيسلاف دودنيك لبحث سبل تعزيز التعاون الطبي والإغاثي بين البلدين. دعم طبي كامل من المملكة وأعرب الفريق عن التزام المملكة بتقديم الدعم الطبي والإنساني للدول الشريكة، وذلك ضمن إطار جهود المركز لتقديم العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه الجهود الإنسانية ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في الدول ذات الاحتياج والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

