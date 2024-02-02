شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة التطوعي يزور جمهورية كازاخستان لدراسة تنفيذ برامج طبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الخميس، جمهورية كازاخستان لدراسة الاحتياج الإنساني لتنفيذ برامج طبية تطوعية هناك، وذلك بتنسيق ومتابعة من سفارة المملكة في كازاخستان.
والتقى الفريق نائب معالي وزير الصحة الكازاخية فيتشيسلاف دودنيك لبحث سبل تعزيز التعاون الطبي والإغاثي بين البلدين.
والتقى الفريق نائب معالي وزير الصحة الكازاخية فيتشيسلاف دودنيك لبحث سبل تعزيز التعاون الطبي والإغاثي بين البلدين.