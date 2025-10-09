تابع الان خبر سعودي أو أردني مفيش فرق.. إنجاز عربي بفوز عمر ياغي بنوبل للكيمياء حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج “يحدث في مصر”، أن الخبر السعيد على المستوى العربي هذا العام يتمثل في فوز العالم السعودي عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، مشيرًا إلى أن الجائزة تُعد الأهم والأعرق عالميًا في مجال العلوم.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج “يحدث في مصر”، المٌذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن إنجاز العالم السعودي يتمثل في تطوير قوالب كيميائية متقدمة يمكنها التعامل مع العناصر الكيميائية والتحكم في خصائصها، بما يسمح بالاحتفاظ بعناصر محددة من الهواء والماء، وهو ما يسهم في استخلاص المياه من الهواء والحفاظ على العناصر الحيوية من التلوث، فضلًا عن إمكانية زيادة عمر النباتات والخضروات والفاكهة من خلال تقنيات كيميائية مبتكرة.

وأوضح شريف عامر، أن الدكتور عمر ياغي حصل على عدد من الجوائز العلمية المرموقة في أوروبا وآسيا، من بينها جوائز من ألمانيا وفرنسا واليابان، إلى جانب تكريمه عربيًا لجهوده في تطوير تطبيقات علمية تخدم الإنسان والبيئة.

ومن اللافت للأنظار، أن إعلان فوز عمر ياغي بجائزة نوبل لعام 2025 أثار تباينًا في طريقة تناوله عبر وسائل الإعلام العربية المختلفة، إذ ركزت المنصات السعودية على الإشارة إلى جنسية ياغي السعودية مشيرًة إلى أنه حصل عليها عام 2021، بينما احتفت به وسائل الإعلام في عمان بصفته عالمًا أردنيًا، ولد في عمان.

أما الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة للجائزة، فقد أعلنت عبر موقعها الرسمي عن فوزه بالجائزة باعتباره ينتمي حاليًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم ويعمل أستاذًا في جامعة كاليفورنيا “بيركلي”، أما وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية فذكرت أنه بريطاني الأصل، ووسط كل تلك الاختلافات يبقي الاتفاق على أنه فلسطيني الأصل ولد بالأردن.

وبحسب الموقع الرسمي لجائزة نوبل، ذكروا أن ياغي مولود في الأردن عام 1965، ينتسب إلى جامعة كاليفورنيا، دون التطرق لاختلاف الجنسيات.